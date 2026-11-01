फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Tributes paid to Indira on her death anniversary and to Sardar Patel on his birth anniversary

Nainital News: पुण्यतिथि पर इंदिरा और जयंती पर सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि

Sun, 01 Nov 2026 02:12 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sun, 01 Nov 2026 02:12 AM IST
विज्ञापन
Tributes paid to Indira on her death anniversary and to Sardar Patel on his birth anniversary
रामनगर/कालाढूंगी। कांग्रेस कार्यालय रामनगर में शनिवार को पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की पुण्य तिथि और लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती मनाई गई। कांग्रेसियों ने देश के प्रति उनके समर्पण, साहस और बलिदान को याद किया। वहां पर पूर्व विधायक रणजीत रावत, भुवन पांडे, अनिल अग्रवाल खुलासा, लीलाधर जोशी, गाजी करीम, विक्रम भट्ट आदि मौजूद रहे। वहीं नगर पालिका कालाढूंगी परिसर में भी इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और सरदार पटेल की जयंती मनाई। वहां पर कांग्रेस नगर अध्यक्ष रोहित बुधलाकोटी, पूर्व चेयरमैन दीप चंद्र सती, वकील अहमद, जिला पंचायत सदस्य अर्णव कंबोज, सलमान वारसी, कमल अधिकारी, प्रताप बिष्ट, हाजी नदीम अहमद, जाहिद कुरैशी रहे। वही गुलजारपुर में ब्लॉक अध्यक्ष संतोष पांडे के नेतृत्व में भी उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed