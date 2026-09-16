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Nainital News: कुमाऊं विश्वविद्यालय में प्रवेश और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि आज

Wed, 16 Sep 2026 01:51 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Wed, 16 Sep 2026 01:51 AM IST
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Today is the last date for admission and fee submission at Kumaun University.
नैनीताल। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले से वंचित रहे विद्यार्थियों को राहत दी है। तकनीकी दिक्कतों के कारण लंबित रहे प्रवेश और शुल्क जमा करने की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए पोर्टल को बुधवार तक सक्रिय रखा गया है। कुलसचिव प्रो. राजनेश पांडे ने बताया कि बीती 14 सितंबर को समर्थ प्रवेश पोर्टल पर तकनीकी समस्या आ गई थी। इस वजह से कई अभ्यर्थी निर्धारित समय में अपनी प्रवेश प्रक्रिया और फीस जमा करने की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके थे। उन्होंने सभी संस्थानों को निर्देशित किया है कि वे विद्यार्थियों को इसकी सूचना तुरंत देकर आज ही लंबित प्रवेश प्रक्रिया पूरी कराएं।
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