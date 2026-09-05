हल्द्वानी: चोर पकड़ने के लिए पीआरडी जवान ने किया फोन, नहीं पहुंची पुलिस; राहगीरों के सामने चोरों ने खंगाला बैग

हल्द्वानी महिला चिकित्सालय के सामने देहरादून से आ रहा युवक अचानक बेसुध होकर गिर पड़ा। ई-रिक्शा सवारों ने उसका सामान चुराने का प्रयास किया। सूचना देने के बावजूद पुलिस नहीं पहुंची।

महिला अस्पताल के पास ई-रिक्शा चलाने वाले आसिफ ने वीडियो में बताया कि युवक सड़क किनारे बेसुध पड़ा था। एक रिक्शा में सवार तीन लोग उसके पास पहुंचे और उसका बैग खंगालने लगे। उसका मोबाइल और रुपये चुराने का प्रयास किया। जब उन्होंने आरोपियों को रोका तब आरोपी झगड़ा करने लगे। इस दौरान हंगामा देख पीआरडी जवान वहां पहुंचा तब दो आरोपी मौके से भाग गए। एक को लोगों ने पकड़ लिया।

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पीआरडी जवान का कहना है कि उन्होंने दो बार डायल 112 पर कॉल की लेकिन कोई पुलिस कर्मी मौके पर नहीं पहुंचा। युवक के मोबाइल से परिवार वालों को कॉल की तब वे पहुंचे और युवक को साथ ले गए। सीओ हल्द्वानी अमित कुमार सैनी ने बताया कि जांच की जा रही है, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।