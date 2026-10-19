Nainital News: लालकुआं कोतवाली के पास वनकर्मी के घर से लाखों की चोरी
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Mon, 19 Oct 2026 12:59 AM IST
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लालकुआं। कोतवाली से महज पांच मीटर दूर एक वनकर्मी के घर लाखों रुपये के जेवरात और नकदी चोरी हो गई। चोरों ने दरवाजे का कुंडा तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। इस घटना से क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।
वार्ड नंबर चार आजाद नगर निवासी मोहिनी परिहार का मकान कोतवाली के ठीक बगल में है। गत दिवस वह एक रिश्तेदारी में गई थीं। रात को वह घर नहीं लौटीं। इस पर चोरों ने उनके घर को निशाना बनाया। चोर घर के अंदर से जेवरात व नकदी ले गए।
मोहिनी परिहार ने बताया कि चोर सोने के दो मंगलसूत्र (दो तोले से अधिक), कान के टॉप्स और करीब आधा किलो चांदी ले गए। इसके अलावा 22 हजार रुपये भी ले गए। बताया कि जब वह घर लौटी तो उन्हें चोरी का पता चला।
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सूचना पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ब्रजमोहन सिंह राणा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए हैं।
कोट
आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। कुछ संदिग्ध लोग दिखाई दिए हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डॉ. जगदीश चंद्र, एसपी क्राइम नैनीताल
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वार्ड नंबर चार आजाद नगर निवासी मोहिनी परिहार का मकान कोतवाली के ठीक बगल में है। गत दिवस वह एक रिश्तेदारी में गई थीं। रात को वह घर नहीं लौटीं। इस पर चोरों ने उनके घर को निशाना बनाया। चोर घर के अंदर से जेवरात व नकदी ले गए।
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मोहिनी परिहार ने बताया कि चोर सोने के दो मंगलसूत्र (दो तोले से अधिक), कान के टॉप्स और करीब आधा किलो चांदी ले गए। इसके अलावा 22 हजार रुपये भी ले गए। बताया कि जब वह घर लौटी तो उन्हें चोरी का पता चला।
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सूचना पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ब्रजमोहन सिंह राणा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए हैं।
कोट
आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। कुछ संदिग्ध लोग दिखाई दिए हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डॉ. जगदीश चंद्र, एसपी क्राइम नैनीताल