फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Haldwani block emerges victorious in district-level athletics competition

Nainital News: हल्द्वानी ब्लॉक ने जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में मारी बाजी

Mon, 19 Oct 2026 01:04 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Mon, 19 Oct 2026 01:04 AM IST
विज्ञापन
Haldwani block emerges victorious in district-level athletics competition
हल्द्वानी। जिला स्तरीय विद्यालयी एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दूसरे दिन रविवार को हल्द्वानी ब्लॉक ने पहला स्थान प्राप्त किया। धारी ब्लॉक दूसरे स्थान पर रहा।
विज्ञापन

बिड़ला स्कूल में आयोजित अंडर-17 बालिका वर्ग की 4×100 मीटर रिले दौड़ में हल्द्वानी पहला और धारी ब्लॉक ने दूसरा स्थान हासिल किया। अंडर-17 एवं अंडर-19 बालक वर्ग की रिले स्पर्धाओं में भी हल्द्वानी ब्लॉक ने पहला स्थान प्राप्त किया। अंडर-19 बालक वर्ग में ओखलकांडा दूसरे और रामनगर तीसरे स्थान पर रहे। अंडर-17 बालक वर्ग में धारी ब्लॉक दूसरे तथा रामगढ़ ब्लॉक तीसरे स्थान पर रहा। क्रॉस कंट्री दौड़ के बालिका वर्ग में हल्द्वानी की दीपा नेगी ने और बालक वर्ग में दीपक सिंह बोहरा ने पहला स्थान प्राप्त किया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed