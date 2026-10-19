Nainital News: स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए जिले की टीम का चयन

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सब जूनियर बालिका वर्ग में लक्ष्मी, निशा, डिंपल मेहरा, आरिका, नेहा, कर्निका पांडे, वेदिका गोला, आरोही, तानसी और जूनियर वर्ग में अदिति, पीहू आर्या, सृष्टि भट्ट, पीहू, शगुन पांडे व हर्षिता नयाल का चयन किया गया है।सब जूनियर बालक वर्ग में भास्कर अधिकारी, अमन सिंह, सिद्धार्थ महरा, प्रेम, सौम्या जोशी, सचिन फर्त्याल, देवांश शर्मा, नितिन कनवाल, प्रतीक सिंह ह्यांकी, दिव्यांशु सिंह गैरा, दीपक सिंह, अभिनव भट्ट चुने गए। जूनियर वर्ग में करन कन्याल, निशित अरोरा, अंकुल भटनागर, आयुष कुमार, शौर्य बिष्ट, अंशुमन कोहली, भावेश आर्या, अनुज कोहली, विशाल उप्रेती, ओम भंडारी, शिवांक सिंह व प्रथमेश पांडे का चयन हुआ है। टीम मैनेजर की जिम्मेदारी प्रिया, संतोषी गुरुरानी, दिव्यांशु जोशी और करन खाती को सौंपी गई है।निर्णायक देवेंद्र चंद्र भट्ट और विमल रावत रहे। वहां जिला क्रीड़ाधिकारी डॉ. निर्मला पंत, उत्तराखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन के सचिव गोपाल सिंह खोलिया, जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन के सचिव नवीन टम्टा, देवेंद्र जीना, पंकज कुमार, गौरव भंडारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।