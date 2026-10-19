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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   For the next seven days, seats in AC and sleeper coaches will not be available on the Ranikhet and Bagh Express trains.

Nainital News: रानीखेत और बाघ एक्सप्रेस में सात दिन एसी से स्लीपर कोच में नहीं मिलेगी सीट

Mon, 19 Oct 2026 01:06 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Mon, 19 Oct 2026 01:06 AM IST
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For the next seven days, seats in AC and sleeper coaches will not be available on the Ranikhet and Bagh Express trains.
हल्द्वानी। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से चलने वाली लंबी दूरी वाली रानीखेत और बाघ एक्सप्रेस में अगले सात दिन स्लीपर से लेकर फर्स्ट एसी तक की टिकटों की बुकिंग फुल हो चुकी है।
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रविवार की शाम रेलवे की वेबसाइट के अनुसार रानीखेत एक्सप्रेस में सोमवार से लेकर रविवार तक स्लीपर कोच में यहां से जाने वाली गाड़ी में 84 से 138 सीटों की वेटिंग हैं जबकि थर्ड और सेकेंड एसी में क्रमश: 66 और 37 अधिकतम वेटिंग दर्शा रहा है। बाघ एक्सप्रेस का भी यही हाल है। स्लीपर में 94 से लेकर 128 सीटों की वेटिंग है, इसी तरह थर्ड एसी में भी 40 तक की वेटिंग चल रही है। वापसी में भी इस गाड़ी के स्लीपर कोच 120 तक की वेटिंग में है।
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इनमें वेटिंग भी नहीं
रानीखेत एक्सप्रेस में 20 अक्तूबर को थर्ड एसी में वेटिंग में भी सीट उपलब्ध नहीं है। इसी तरह बाघ एक्सप्रेस के सेकेंड एसी में 19, 20 और 22 को सीटों की स्थिति रिगरेट है।
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संपर्क क्रांति रात 12:30 बजे पहुंची
दिल्ली से लौटने वाली संपर्क क्रांति शनिवार की रात 12:30 बजे पहुंची। यह गाड़ी वापसी में अक्सर लेट हो रही है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार गाड़ी का काठगोदाम स्टेशन पहुंचने का तय समय रात 10:45 बजे है। गाड़ी लेट होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
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