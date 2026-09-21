फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   The Talwar couple, who had come to spread the message of population control, returned without conducting the campaign.

Nainital News: जनसंख्या नियंत्रण का संदेश देने आए तलवार दंपती बिना अभियान चलाए लौटे

Mon, 21 Sep 2026 01:23 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Mon, 21 Sep 2026 01:23 AM IST
विज्ञापन
The Talwar couple, who had come to spread the message of population control, returned without conducting the campaign.
नैनीताल। शनिवार को वाहनों के भारी दबाव और चरमराई पार्किंग व्यवस्था के कारण मेरठ से पहुंचे दिनेश तलवार और दिशा तलवार को अपना जनजागरण अभियान बिना चलाए ही वापस लौटना पड़ा। देशभर में पिछले 32 वर्षों से जनसंख्या नियंत्रण अभियान चला रहे इस दंपती को मॉलरोड पर पार्किंग के लिए करीब दो घंटे तक इधर-उधर भटकना पड़ा और जगह न मिलने के कारण उन्हें अपना कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। तलवार दंपती ने कहा कि जब शहर में पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, तो इतनी बड़ी संख्या में वाहनों को प्रवेश क्यों दिया जा रहा है? उन्होंने आरोप लगाया कि पर्यटकों से पार्किंग के नाम पर 500 तक का भारी शुल्क लिया जा रहा है, फिर भी गाड़ियां खड़ी करने की जगह नहीं मिल रही है। मॉलरोड पर जगह न मिलने के कारण दंपती ने वापस लौटते समय नैनीताल से हल्द्वानी मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर लोगों से संपर्क किया। उन्होंने आम जनता से जनसंख्या नियंत्रण के समर्थन में प्रधानमंत्री को पत्र लिखने की अपील की। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed