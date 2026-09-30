Nainital News: आर्यन के काम आ गया बागी हैं पर दागी नहीं का नारा

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कुमाऊं के सबसे अधिक छात्रसंख्या वाले एमबीपीजी महाविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव में इस बार बड़ा उलटफेर हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को अध्यक्ष पद पर धीरज बिष्ट पर दांव लगाना भारी पड़ गया। यहां परिषद में बगावत कर मैदान में उतरे निर्दलीय प्रत्याशी आर्यन बेलवाल का डंका बज गया। एबीवीपी प्रत्याशी को दूसरा स्थान भी नहीं मिल पाया।अध्यक्ष पद पर चुनाव जीते आर्यन बेलवाल लंबे समय से एबीवीपी से जुड़े रहे हैं। इस बार भी उन्होंने परिषद के बैनर तले ही अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रचार शुरू किया था। आर्यन को उम्मीद थी कि संगठन उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और उनकी खुद की मेहनत को देखते हुए उन्हें ही प्रत्याशी घोषित करेगा लेकिन ऐन वक्त पर संगठन ने धीरज बिष्ट को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित किया तो आर्यन ने बगावत करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। धीरज को भाजपा से लेकर एबीवीपी तक के कई बड़े नेताओं का समर्थन मिला था। इसी बीच बगावत कर मैदान में उतरे आर्यन ने नारा दिया बागी हैं पर दागी नहीं। उनका यह नारा काम कर गया और उन्होंने एनएसयूआई के मेहुल साह को हराकर अध्यक्ष की कुर्सी जीत ली।आर्यन खुद परिषद के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। टिकट न मिलने पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा तो परिषद का बड़ा धड़ा उनके साथ चला गया। छात्र इसे बगावत नहीं बल्कि हक की लड़ाई मान रहे हैं।एमबीपीजी महाविद्यालय में पिछले कई वर्षों से अध्यक्ष पद पर एबीवीपी ही चुनाव जीतती रही है, लेकिन चुनाव जीतने के बावजूद छात्र-छात्राओं की प्रमुख समस्याएं लाइब्रेरी, प्लेसमेंट, हॉस्टल आदि के वादे पूरे नहीं हुए। इससे छात्रों में एंटी इनकंबेंसी थी जो बागी के रूप में निकली।अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई के प्रत्याशियों ने संगठन के बूते चुनाव लड़ा। उन्हें उम्मीद थी कि संगठन का लाभ उन्हें मिलेगा जबकि आर्यन ने सीधे छात्र-छात्राओं की समस्याओं को मुद्दा बनाया और फेस टू फेस उनसे कनेक्ट किया।