Nainital News: महिला महाविद्यालय में निर्विरोध चुना गया छात्रसंघ, ली शपथ

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एमबीपीजी महाविद्यालय में मतदान से लेकर शपथ ग्रहण समारोह तक का कार्यक्रम हंगामेदार रहा, वहीं दूसरी ओर इसी शहर में स्थित महिला महाविद्यालय ने छात्रसंघ का निर्विरोध निर्वाचन कर मिसाल कायम की। मंगलवार को पदाधिकारियों को सादे समारोह में शपथ दिलाई गई।महिला महाविद्यालय की प्राचार्य देवकी गिरी ने बताया कि छात्रसंघ अध्यक्ष पद पर दीया चतवनी, उपाध्यक्ष पर श्वेता रावत, सचिव पर कल्पना पंत, संयुक्त सचिव पर सानिया रौतेला, कोषाध्यक्ष पर नेहा टाकुली, सांस्कृतिक सचिव पर संजना सक्सेना विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के पद पर सरिता, कला संकाय प्रतिनिधि पद पर साक्षी फुलोरिया, वाणिज्य संकाय प्रतिनिधि पद पर दिव्या जोशी व विज्ञान संकाय प्रतिनिधि के रूप में हेमा निर्विरोध निर्वाचित हुईं। महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इन सभी प्रतिनिधियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान छात्राओं ने जमकर डांस भी किया। इस दौरान महाविद्यालय के शिक्षक और स्टाफ कर्मी मौजूद रहे।