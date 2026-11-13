Nainital News: शह-मात का खेल शुरू, 42 खिलाड़ियों ने दिखाया दम

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ओपन वर्ग के मुकाबलों में देहरादून की शेराली पटनायक ने नैनीताल के अनिरुद्ध कुमार को और देहरादून के अरमान सिंह बक्शी ने नैनीताल के ललित सिंह लामाकोटी को पराजित किया। देहरादून के स्पर्श बिष्ट ने नैनीताल के अंदोला ध्रुव, ऊधमसिंह नगर के श्रेयांश साहू ने नैनीताल के राघव तिवारी और शुभ सिंह सैनी ने गर्व जोशी को हराया। वहीं, भव्य अरोरा ने अमनवीर सिंह, नैनीताल के धैर्य बोरा ने अर्नव सिंह पांगती और रविंद्र शाह ने ऊधमसिंह नगर के रोमिल पासी को शिकस्त दी।महिला वर्ग में देहरादून की शेराली पटनायक ने ऊधमसिंह नगर की इशिका बांगा, किया ध्यानी ने नैनीताल की अदिति और ऊधमसिंह नगर की अद्विका साहू ने देहरादून की अद्विका कुमार को हराया। वहीं, ऊधमसिंह नगर की साम्कता गुप्ता ने देहरादून की अलिशा प्रजापति को पराजित किया। इससे पहले रश्मि आनंद, भूपेंद्र सिंह, संजीव चौधरी और सीमा सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।