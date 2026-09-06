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Nainital News: हनुमान अंश की अगली कड़ी में खुलेगा कैची का अध्याय

Sun, 06 Sep 2026 01:48 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sun, 06 Sep 2026 01:48 AM IST
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The chapter on Kainchi will unfold in the next installment of the 'Hanuman Ansh' series.
नैनीताल।
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बाबा नीब करौरी की आध्यात्मिक यात्रा पर बनी कम बजट की फिल्म हनुमान अंश की अप्रत्याशित सफलता के बाद अब इसकी अगली कड़ी को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। निर्देशक डाॅ. विशाल चतुर्वेदी ने फिल्म का पार्ट टू बनाने की घोषणा भी कर दी है। इसे लेकर उनके कई पॉडकास्ट सोशल मीडिया पर सुने जा सकते हैं। अगली कड़ी में बाबा के जीवन के आगे के महत्वपूर्ण अध्यायों को कहानी का हिस्सा बनाए जाने की बात सामने आई है।
बाबा के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय कैची से जुड़ा रहा है और उनकी आध्यात्मिक पहचान में इस धाम की केंद्रीय भूमिका है। कहानी का अगला अध्याय नैनीताल से जुड़ने की संभावना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नीब करौरी बाबा और कैची धाम का रिश्ता केवल एक आश्रम तक सीमित नहीं है। नैनीताल जिले में बाबा के चार धाम हैं जिनमें कैचीधाम विश्वविख्यात है। इसके अलावा तीन काकड़ी घाट, हनुमान गढ़ी और भूमियाधार हैं।
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उपलब्ध जीवनी स्रोतों के अनुसार, बाबा 1960 के दशक की शुरुआत में कैची पहुंचे थे और वर्ष 1964 में यहां हनुमान मंदिर और आश्रम की स्थापना हुई। जीवन के अंतिम वर्षों में कैची उनका प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र रहा। यदि पार्ट-2 में उनके जीवन के आगे के अध्यायों को विस्तार दिया जाता है तो कैची धाम स्वाभाविक रूप से कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव बन सकता है।
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लागत से 50 गुना से ज्यादा कमाने वाली पहली हिंदी फिल्म बनी हनुमान अंश
हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह से वापसी की, वह फिल्म उद्योग जगत के लिए भी हैरान करने वाली है। करीब दो करोड़ रुपये के आसपास के बजट में बनी फिल्म शुरुआत में सीमित स्क्रीन पर रिलीज हुई। पहले सप्ताह में इसके शो और स्क्रीन घटकर करीब 25 तक रह गए थे। इसके बाद दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया और वर्ड ऑफ माउथ ने तस्वीर बदल दी। चौथे सप्ताह में फिल्म करीब 1,200 स्क्रीन्स तक पहुंच गई। अलग-अलग उद्योग स्रोतों में फिल्म की कमाई के आंकड़े अलग हैं, लेकिन सितंबर की शुरुआत तक यह कई गुना मुनाफे वाली बड़ी सरप्राइज हिट बन चुकी थी। चार सितंबर तक फिल्म अपनी लागत का 50 गुना से ज्यादा लगभग 100 करोड़ रुपये का कारोबार कर चुकी है। कांतारा, कश्मीर फाइल्स, प्रेमुलु और लव टुडे जैसी बेहद सफल फिल्मों के क्लब में शामिल हो चुकी है जिनकी अपनी लागत से 20 से 25 गुना तक कमाई हुई।


तकनीशियन ने जीवंत कर दिया किरदार
नैनीताल। फिल्म की सबसे रोचक कहानी इसके मुख्य किरदार की कास्टिंग से जुड़ी है। नीब करौरी बाबा का किरदार निभाने के लिए चुना गया अभिनेता अचानक बीमार पड़ गया। उस समय सेट तैयार था, बड़ी संख्या में कलाकार और तकनीशियन मौजूद थे और शूटिंग रोकना आसान नहीं था। निर्देशक ने फिल्म के ही सेकेंड असिस्टेंट डायरेक्टर शोभिनव सत्या से स्क्रीन टेस्ट देने को कहा। पांच घंटे टेस्ट के बाद निर्देशक को लगा कि शोभिनव में किरदार के लिए उपयुक्त हैं और वे मुख्य अभिनेता बन गए। शोभिनव फिल्म नीब करौरी बाबा की भूमिका के लिए खूब चर्चा में हैं। निर्देशक के मुताबिक फिल्म निर्माण के दौरान सेट पर गाली-गलौज, शराब पीने, झगड़े और बहस की अनुमति नहीं थी। केवल शाकाहारी भोजन रखा गया और हर दिन शूटिंग की शुरुआत और अंत हनुमान चालीसा के पाठ से किया जाता था।
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