Nainital News: पहाड़ों के कूड़े से मुक्ति दिलाएंगे स्वर्ण पंत, बनाएंगे बायोगैस और उत्पाद

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मुरादाबाद में रह रहे स्वर्ण पंत ने नीदरलैंड से उच्च शिक्षा प्राप्त की है। उन्होंने विदेश में नौकरी का प्रस्ताव ठुकराकर पहाड़ों की आबोहवा सुधारने का लक्ष्य रखा है। उनके साथ आईआईटी रुड़की से बीटेक उत्तीर्ण भाई रजत और अन्य आईआईटी से पढ़े साथी हैं। यह टीम गीले कूड़े से बायोगैस बनाने पर काम कर रही है।वे प्लास्टिक से विभिन्न घरेलू सामान और टायर कोटिंग भी बनाएंगे। गुजरात और इंदौर में चल रहे तरीके को संशोधित कर यहां लागू करने की योजना है। स्वर्ण पंत हल्द्वानी, नैनीताल और भवाली की पालिकाओं से संपर्क में हैं। वे जिला प्रशासन से भी सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं।बायोगैस और प्लास्टिक का उपयोगबायोगैस का उपयोग रोशनी और बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इसे पंपसेट और कृषि यंत्र चलाने में भी प्रयोग किया जाएगा। बायोगैस के अवशेष से जैविक खाद बनाई जाएगी। प्लास्टिक की बोतलों और पॉलिथीन से बाल्टी, मग और टिफिन बॉक्स बनेंगे। संशोधित प्लास्टिक का उपयोग टायरों की कोटिंग में भी होगा।परियोजना की लागत और आवश्यकताएंस्वर्ण पंत के अनुसार, 100 टन कूड़े से तीन से चार टन बायोगैस मिलेगी। एक टन गैस के लिए 30 से 35 टन कूड़े की आवश्यकता होगी। इस परियोजना के लिए एक एकड़ जमीन और करीब 25 करोड़ रुपये का निवेश चाहिए। उन्होंने कहा कि तकनीक और उपकरणों की कमी नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्था और सरकार का सहयोग मिलने पर पहाड़ों को कूड़े से मुक्ति मिलेगी।