Nainital News: त्योहार से पहले चीनी ने घोली मिठास

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दुकानदार संजय शुक्ला ने बताया कि गन्ने की नई फसल तैयार होने से चीनी की सप्लाई भी बढ़ी है। इससे चीनी के दाम घटे हैं। दुकानदार रमेश जोशी ने बताया कि त्योहारों के चलते चीनी की मांग बढ़ने के बावजूद दाम कम हुए हैं। इससे ग्राहकों को राहत मिली है। चीनी के दाम घटने के बावजूद मिठाइयों की कीमतें फिलहाल स्थिर हैं। कारोबारियों के अनुसार देसी घी, मेवा, मावा, बेसन और अन्य सामग्री के दाम में कमी नहीं आई है।हल्द्वानी के बाजार में देसी घी से तैयार मिठाइयों के दाम करीब 650 रुपये किलो से शुरू हैं जबकि डालडा या रिफाइंड तेल से बनी मिठाइयां करीब 350 रुपये किलो से मिल रही हैं।