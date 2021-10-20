Nainital News: रिंग में उतरकर बॉक्सरों ने सोने पर जड़ा मुक्का

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अंतरराष्ट्रीय कोच देवेंद्र भट्ट ने बताया कि रविवार को यूथ बॉयज वर्ग के 47-50 किग्रा में पौड़ी के अभिषेक, 50-55 किग्रा में अंशवीर चौहान, 55-60 किग्रा में एसएआई काशीपुर के रोहन जोशी, 60-65 किग्रा में कृष कुमार, 65-70 किग्रा में पौड़ी के मयंक नेगी और 70-75 किग्रा में एसएच टनकपुर के हर्षित थापा ने स्वर्ण पदक जीते।वहीं यूथ गर्ल्स वर्ग के 45-48 किग्रा में पिथौरागढ़ की खुशी चंद, 48-51 किग्रा में कृष्णा, 51-54 किग्रा में दीया कथैत, 54-57 किग्रा में बागेश्वर की भूमिका बसेरा और 57-60 किग्रा में पिथौरागढ़ की आशिका राणा ने बाजी मारी।कोच ने बताया कि एलीट वुमेन वर्ग के 48-51 किग्रा में जया बिष्ट, 51-54 किग्रा में चंदानी, 60-65 किग्रा में देहरादून की रायना यादव और 65-70 किग्रा में कोमल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किए। कृष्णा, दीया कथैत, जया बिष्ट, चंदानी और कोमल जीएच पिथौरागढ़ की खिलाड़ी हैं।