Nainital News: चलती कार से उठा धुआं, फायर ब्रिगेड की मुस्तैदी से बचा बड़ा हादसा

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नैनीताल। तल्लीताल मस्जिद कार पार्किंग के पास मंगलवार को एक कार में अचानक धुआं निकलने से हड़कंप मच गया। दोपहर करीब सवा तीन बजे घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन केंद्र मल्लीताल की फायर यूनिट तुरंत मौके पर रवाना हुई। दमकलकर्मियों ने देखा कि रामनगर निवासी अर्पण अग्रवाल की कार के इंजन से भारी धुआं निकल रहा था। फायर यूनिट ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वाहन को सुरक्षित स्थान पर खड़ा करवाया और स्थिति पर काबू पाया। रेस्क्यू टीम में लीडिंग फायरमैन हरनाम सिंह, चालक महेश जोशी, फायरमैन राजेंद्र सिंह, वीरेश कुमार, विवेक थापा, रमेश चंद, परवेज खान और रविंद्र कुमार शामिल रहे।