फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Smoke emerges from a moving car; prompt action by the fire brigade averts a major incident.

Nainital News: चलती कार से उठा धुआं, फायर ब्रिगेड की मुस्तैदी से बचा बड़ा हादसा

Wed, 04 Nov 2026 12:45 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Wed, 04 Nov 2026 12:45 AM IST
विज्ञापन
Smoke emerges from a moving car; prompt action by the fire brigade averts a major incident.
नैनीताल। तल्लीताल मस्जिद कार पार्किंग के पास मंगलवार को एक कार में अचानक धुआं निकलने से हड़कंप मच गया। दोपहर करीब सवा तीन बजे घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन केंद्र मल्लीताल की फायर यूनिट तुरंत मौके पर रवाना हुई। दमकलकर्मियों ने देखा कि रामनगर निवासी अर्पण अग्रवाल की कार के इंजन से भारी धुआं निकल रहा था। फायर यूनिट ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वाहन को सुरक्षित स्थान पर खड़ा करवाया और स्थिति पर काबू पाया। रेस्क्यू टीम में लीडिंग फायरमैन हरनाम सिंह, चालक महेश जोशी, फायरमैन राजेंद्र सिंह, वीरेश कुमार, विवेक थापा, रमेश चंद, परवेज खान और रविंद्र कुमार शामिल रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed