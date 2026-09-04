Nainital News: चंडीगढ़ ब्लॉक के चलते लालकुआं से चलने वाली दो ट्रेनों का बदलेगा मार्ग

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लालकुआं। चंडीगढ़ स्टेशन पर पावर एवं यातायात ब्लॉक के चलते रेलवे ने लालकुआं से संचालित ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया है। पूर्वोत्तर रेलवे के अनुसार लालकुआं-अमृतसर एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तित किया जाएगा। लालकुआं से तीन और 10 अक्तूबर तक चलने वाली 14615 लालकुआं-अमृतसर एक्सप्रेस अब चंडीगढ़ के बजाय अंबाला कैंट-सहनेवाल-सिरहिंद के परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी। इसी तरह अमृतसर से तीन और 10 अक्तूबर को चलने वाली 14616 अमृतसर-लालकुआं एक्सप्रेस भी परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी और चंडीगढ़, मोहाली तथा न्यू मोरिंडा जंक्शन पर नहीं रुकेगी। वहीं, रामनगर से चंडीगढ़ जाने वाली 15063 रामनगर-चंडीगढ़ एक्सप्रेस 14, 21, 28 सितंबर तथा पांच और 12 अक्तूबर को अंबाला कैंट तक ही चलेगी। वापसी में 15064 चंडीगढ़-रामनगर एक्सप्रेस इन्हीं तिथियों पर चंडीगढ़ के बजाय अंबाला कैंट से रवाना होगी।