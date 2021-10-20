Nainital News: बीडी पांडे अस्पताल में बढ़े बुखार के मरीज
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Tue, 22 Sep 2026 12:27 AM IST
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नैनीताल। मौसम में बदलाव के बीच बीडी पांडे जिला अस्पताल में बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। सोमवार को अस्पताल की ओपीडी में कुल 615 मरीज उपचार के लिए पहुंचे। इनमें बड़ी संख्या बुखार और वायरल फीवर से पीड़ित मरीजों की बताई जा रही है।
अस्पताल प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार, इन दिनों बुखार, सर्दी-जुकाम और वायरल संक्रमण से संबंधित मरीज लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉ. एमएस दुग्ताल ने बताया कि मौसम में बदलाव के कारण इन दिनों वायरल फीवर के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। उन्होंने लोगों को बदलते मौसम में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी। डॉ. दुग्ताल के अनुसार बुखार होने पर स्वयं दवा लेने के बजाय चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। साथ ही पर्याप्त पानी पीने, साफ-सफाई का ध्यान रखने और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
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अस्पताल प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार, इन दिनों बुखार, सर्दी-जुकाम और वायरल संक्रमण से संबंधित मरीज लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉ. एमएस दुग्ताल ने बताया कि मौसम में बदलाव के कारण इन दिनों वायरल फीवर के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। उन्होंने लोगों को बदलते मौसम में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी। डॉ. दुग्ताल के अनुसार बुखार होने पर स्वयं दवा लेने के बजाय चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। साथ ही पर्याप्त पानी पीने, साफ-सफाई का ध्यान रखने और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
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