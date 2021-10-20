Nainital News: 15 साल में तीन गुना बढ़ गई हल्द्वानी की आबादी
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Tue, 22 Sep 2026 12:32 AM IST
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हल्द्वानी। नगर निगम क्षेत्र में 15 साल बाद होने वाली जनगणना से पहले ही शहर की आबादी का अनुमान लगा लिया गया है। इन सालों में शहर की जनसंख्या तीन गुना से अधिक बढ़कर 5.30 लाख पहुंच गई है। एक दिसंबर से शुरू होने वाली जनगणना के लिए बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से ही 1200 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है।
नगर निगम के सभी 60 वार्डों में जनगणना की जाएगी। वर्ष 2011 में हुई जनगणना में शहर के 25 वार्डों में 172836 लोगों की गिनती की गई थी। वर्ष 2018 में नगर निगम सीमा का विस्तार किया गया तो यह संख्या 2.80 लाख हो गई। निगम अधिकारियों के अनुसार शहर के तेजी से हो रहे विस्तार के कारण इस बार की जनगणना से पहले वार्डों की संख्या और आबादी दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
कार्मिकों की सूची तलब
नगर निगम क्षेत्र में जनगणना के लिए विभिन्न विभागों से कार्मिकों की सूची तलब की गई है। निगम प्रशासन की ओर से इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। जनगणना का मुख्य उद्देश्य शहर की वर्तमान जनसंख्या और जनसांख्यिकीय आंकड़ों को एकत्र करना है। जनगणना के आधार पर ही विकास योजनाएं और सुविधाओं का विस्तार किया जाता है। सालों से जनगणना न होने का खामियाजा शहरवासियों को योजना आवंटन में भी भुगतना पड़ रहा है।
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तय समय में छूट गए तो गणना का फिर मिलेगा मौका
हल्द्वानी में जनगणना का मुख्य चरण ढाई महीने बाद शुरू हो जाएगा। जो चार जनवरी तक चलेगा। जनगणना के दौरान शहर में 56642 भवनों और 9269 व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामियों की गिनती होगी। जनगणना के बाद, आंकड़ों के सत्यापन और सुधार के लिए पुनरीक्षण दौर चलेगा। यह पुनरीक्षण पांच जनवरी से नौ जनवरी तक चलेगा।
शहर के बढ़ते क्षेत्रफल के मद्देनजर आबादी औसतन साढ़े पांच लाख से अधिक बढ़ने की संभावना है, इसे देखते हुए गणना कार्मिकों की संख्या बढ़ाई गई है।
परितोष वर्मा, नगर आयुक्त
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नगर निगम के सभी 60 वार्डों में जनगणना की जाएगी। वर्ष 2011 में हुई जनगणना में शहर के 25 वार्डों में 172836 लोगों की गिनती की गई थी। वर्ष 2018 में नगर निगम सीमा का विस्तार किया गया तो यह संख्या 2.80 लाख हो गई। निगम अधिकारियों के अनुसार शहर के तेजी से हो रहे विस्तार के कारण इस बार की जनगणना से पहले वार्डों की संख्या और आबादी दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
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कार्मिकों की सूची तलब
नगर निगम क्षेत्र में जनगणना के लिए विभिन्न विभागों से कार्मिकों की सूची तलब की गई है। निगम प्रशासन की ओर से इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। जनगणना का मुख्य उद्देश्य शहर की वर्तमान जनसंख्या और जनसांख्यिकीय आंकड़ों को एकत्र करना है। जनगणना के आधार पर ही विकास योजनाएं और सुविधाओं का विस्तार किया जाता है। सालों से जनगणना न होने का खामियाजा शहरवासियों को योजना आवंटन में भी भुगतना पड़ रहा है।
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तय समय में छूट गए तो गणना का फिर मिलेगा मौका
हल्द्वानी में जनगणना का मुख्य चरण ढाई महीने बाद शुरू हो जाएगा। जो चार जनवरी तक चलेगा। जनगणना के दौरान शहर में 56642 भवनों और 9269 व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामियों की गिनती होगी। जनगणना के बाद, आंकड़ों के सत्यापन और सुधार के लिए पुनरीक्षण दौर चलेगा। यह पुनरीक्षण पांच जनवरी से नौ जनवरी तक चलेगा।
शहर के बढ़ते क्षेत्रफल के मद्देनजर आबादी औसतन साढ़े पांच लाख से अधिक बढ़ने की संभावना है, इसे देखते हुए गणना कार्मिकों की संख्या बढ़ाई गई है।
परितोष वर्मा, नगर आयुक्त