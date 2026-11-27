सरोवर नगरी इन दिनों प्रकृति के एक बेहद खूबसूरत और दुर्लभ नजारे की साक्षी बन रही है। यहां शाम ढलने के साथ ही पश्चिमी क्षितिज पर आसमान में रंगों की ऐसी अद्भुत छटा बिखर रही है जिसे देखकर लोग बरबस ठहर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। पहाड़ों के पीछे डूबते सूरज की लालिमा और क्षितिज पर नजर आती रंगों की समानांतर पट्टियां इन दिनों विंटर लाइन के आकर्षक दृश्य का एहसास करा रही हैं।

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सुनहरी, नारंगी, गुलाबी और गहरी लालिमा से सजा आसमान ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी चित्रकार ने विशाल कैनवास पर अपनी कूची से प्रकृति की सबसे खूबसूरत तस्वीर उकेर दी हो। शाम के समय यह नजारा नैनीताल की खूबसूरती में एक नया आकर्षण जोड़ रहा है। विंटर लाइन खासियत यह है कि सूर्यास्त के दौरान आसमान में एक ऐसी आभासी क्षैतिज रेखा दिखाई देती है जो वास्तविक क्षितिज से अलग नजर आती है। इसके ऊपर आसमान चमकीले रंगों से दमकता है जबकि नीचे की ओर गहरे सलेटी, बैंगनी और मटमैले रंगों की पट्टी दिखाई देती है। विज्ञापन



मौसम विज्ञान के जानकारों के अनुसार, इस अद्भुत दृश्य के पीछे वायुमंडल की विशेष परिस्थितियां काम करती हैं। सर्दियों में पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों की हवा के तापमान में अंतर के कारण यह स्थिति बनती है। इस दौरान वातावरण में मौजूद धूल, नमी और सूक्ष्म कणों से गुजरते हुए सूर्य की किरणों का अपवर्तन होता है। सुनहरी, नारंगी, गुलाबी और गहरी लालिमा से सजा आसमान ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी चित्रकार ने विशाल कैनवास पर अपनी कूची से प्रकृति की सबसे खूबसूरत तस्वीर उकेर दी हो। शाम के समय यह नजारा नैनीताल की खूबसूरती में एक नया आकर्षण जोड़ रहा है। विंटर लाइन खासियत यह है कि सूर्यास्त के दौरान आसमान में एक ऐसी आभासी क्षैतिज रेखा दिखाई देती है जो वास्तविक क्षितिज से अलग नजर आती है। इसके ऊपर आसमान चमकीले रंगों से दमकता है जबकि नीचे की ओर गहरे सलेटी, बैंगनी और मटमैले रंगों की पट्टी दिखाई देती है।मौसम विज्ञान के जानकारों के अनुसार, इस अद्भुत दृश्य के पीछे वायुमंडल की विशेष परिस्थितियां काम करती हैं। सर्दियों में पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों की हवा के तापमान में अंतर के कारण यह स्थिति बनती है। इस दौरान वातावरण में मौजूद धूल, नमी और सूक्ष्म कणों से गुजरते हुए सूर्य की किरणों का अपवर्तन होता है।

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