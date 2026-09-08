Nainital News: प्रो. सतपाल को मिला प्रतिष्ठित भारत गौरव पुरस्कार

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नैनीताल। कुमाऊं विश्वविद्यालय के नव-नियुक्त कुलपति और सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के वर्तमान कुलपति प्रो. सतपाल सिंह बिष्ट को शिक्षा व उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान और उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रतिष्ठित भारत गौरव पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान बीते दिनों देहरादून में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। प्रो. बिष्ट उत्तराखंड में कुलपति के रूप में भारत गौरव पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति बन गए हैं। उनकी इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों, सहयोगियों ने हर्ष व्यक्त किया है।