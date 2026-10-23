Nainital News: शौच का बहाना बनाकर पॉक्सो एक्ट का आरोपी अस्पताल से फरार

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जानकारी के अनुसार, बनभूलपुरा कोतवाली क्षेत्र की ही रहने वाली एक किशोरी से दुष्कर्म के मामले में 16 वर्षीय किशोर को पुलिस ने एक माह पहले गिरफ्तार किया था। जुवेनाइल कोर्ट के आदेश पर उसे बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया।22 अक्तूबर को आरोपी ने तबीयत खराब होने की बात कही। इसके बाद बाल सुधार गृह की गारद के साथ उसे स्वास्थ्य जांच के लिए बेस अस्पताल भेजा गया था। दोपहर करीब एक बजे आरोपी ने शौचालय जाने का बहाना बनाया। इसके बाद गारद की नजर से बचते हुए वह खिड़की कूदकर फरार हो गया।आरोपी की तलाश की जा रही है। परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी सर्विलांस टीम खंगाल रही है। - हरबंस सिंह, एसपी सिटी