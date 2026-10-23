फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Head-on collision between two bikes; one person dead

Nainital News: दो बाइकों में आमने-सामने की भिड़ंत, एक की मौत

Fri, 23 Oct 2026 12:53 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Fri, 23 Oct 2026 12:53 AM IST
विज्ञापन
Head-on collision between two bikes; one person dead
हल्द्वानी। काठगोदाम कोतवाली क्षेत्र स्थित गौला गौलापार बाईपास पर 21 अक्तूबर की देर रात करीब 11 बजे दो बाइकों में आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में गौलापार की तरफ जा रहे बाइक सवार संजय कार्की (24) की मौत हो गई। दूसरी बाइक पर सवार दंपती व उनके बच्चे के मामूली चोटें आईं। बृहस्पतिवार को पोस्टमार्टम के बाद संजय का शव परिजनों को सौंपा गया।
विज्ञापन


पुलिस के अनुसार, संजय गौलापार स्थित सुल्तान नगरी के रहने वाले थे और मजदूरी करते थे। बुधवार देर रात वह बाइक पर काठगोदाम से गौलापार की तरफ जा रहे थे। स्टेडियम के पास सामने से आ रही बाइक में टक्कर हो गई। हादसे में संजय की बाइक टक्कर लगकर नहर की तरफ जा गिरी। मौके पर ही संजय की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने संजय को अस्पताल पहुंचाया लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घायलों का प्राथमिकी उपचार कराया गया। एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि मामले में अब तक कोई तहरीर नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed