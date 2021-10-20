Nainital News: अस्पताल में पीलिया, डायरिया के मरीजों की संख्या बढ़ी

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नैनीताल। पीलिया, डायरिया और अन्य जलजनित बीमारियों का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बीडी पांडे जिला अस्पताल में रोजाना पांच से छह मरीज जलजनित बीमारियों के भर्ती किए जा रहे हैं। 15 अगस्त के बाद अब तक 110 से अधिक मरीज अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. एमएस दुग्ताल ने बताया कि ज्योलीकोट और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। लगातार मरीज भर्ती होने से विभाग के सामने चुनौती बढ़ गई है। बताया कि मरीजों के उपचार के साथ उनके क्षेत्र की जानकारी भी रखी जा रही है। एक ही क्षेत्र में ज्यादा मरीजों के आने पर उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है।