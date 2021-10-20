Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   No leads even six days later on the person who opened fire on a BSNL employee

Nainital News: बीएसएनएल के बाबू पर गोली चलाने वाले का छह दिन बाद भी सुराग नहीं

Thu, 12 Nov 2026 12:31 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Thu, 12 Nov 2026 12:31 AM IST
विज्ञापन
No leads even six days later on the person who opened fire on a BSNL employee
हल्द्वानी।
विज्ञापन

काठगोदाम कोतवाली क्षेत्र में दिनदहाड़े हुई फायरिंग की घटना का पुलिस छह दिन बाद भी खुलासा नहीं कर पाई है। फायरिंग में जख्मी बीएसएनएल के बाबू दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है। ब्लाइंड केस का रूप ले चुके इस प्रकरण में पुलिस के हाथ न तो फायरिंग करने वाले लगे हैं और न ही किस हथियार से गोली चलाई इसका पता चल पाया है।
हाइडिल क्षेत्र के बेड़ीखत्ता निवासी 51 वर्षीय नरेंद्र सिंह बिष्ट आवास विकास स्थित बीएसएनएल कार्यालय में बाबू के पद पर कार्यरत हैं। बीती छह नवंबर को धनतेरस के दिन दोपहर में वह अपने घर की बालकनी में कुर्सी पर बैठकर खाना खा रहे थे तभी तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। परिजन दौड़कर वहां पहुंचे तो नरेंद्र खून से लथपथ मिले। उनके सीने के पास गोली लगी थी। सात नवंबर को पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। इस मामले में अंधेरे में हाथ-पांव मार रही पुलिस को अब तक कोई सफलता नहीं मिली है।
विज्ञापन


गोली निकालने में परेशानी
नरेंद्र के परिचितों ने बताया कि वह लीवर सिरोसिस से पीड़ित हैं। गोली उनके सीने के पास से घुसकर रीढ़ के हड्डी में जाकर धंस गई है। अधिक खून बहने और बीमारी से पीड़ित होने के कारण गोली निकालना संभव नहीं हो पा रहा है। नरेंद्र के शरीर से गोली निकलने के बाद भी पता चल सकता है कि गोली किस हथियार से चली है।
विज्ञापन
विज्ञापन


फायरिंग प्रकरण में हर एंगल पर जांच की जा रही है, इस मामले में कुछ संदिग्ध उठाए गए हैं, संबंधित इंस्पेक्टर को घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने के निर्देश दिए गए हैं।
-डॉ. मंजुनाथ टीसी, एसएसपी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed