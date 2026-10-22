फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Newly married Kohinoor was murdered in Ramnagar

दहेज के खातिर बेरहमी: घुटना रखकर तोड़ी कॉलर बोन, मुंह में कपड़ा ठूंसकर कोहिनूर का गला घोंटा; चार गिरफ्तार

Thu, 22 Oct 2026 06:28 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी
अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी Published by: Heera Updated Thu, 22 Oct 2026 06:28 PM IST
सार

रामनगर में दहेज की मांग को लेकर नव विवाहिता कोहिनूर (20) की कॉलर बोन और गर्दन की हड्डी तोड़कर मुंह में कपड़ा ठूंसकर हत्या की गई। पुलिस ने पति उवेश, सास नसरीन, जेठ अनस और ननद शबा को गिरफ्तार कर हल्द्वानी में मामले का खुलासा किया।
 

विज्ञापन
Newly married Kohinoor was murdered in Ramnagar
अपराध - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रामनगर के खताड़ी स्थित ऊंटपड़ाव इलाके में दहेज की मांग के चलते नव विवाहिता कोहिनूर (20) की निर्मम हत्या कर दी गई। उसकी दोनों कॉलर बोन और गर्दन की हड्डी तोड़ीं और मुंह में कपड़ा ठूंसकर गला घोंटा गया। हत्या का आरोप कोहिनूर के पति उवेश, सास नसरीन, जेठ अनस और ननद शबा पर है। हत्या 16 अक्तूबर को हुई थी, पुलिस ने 22 अक्तूबर को चारों आरोपी गिरफ्तार कर हल्द्वानी स्थित पुलिस बहुउद्देशीय भवन में खुलासा किया।

विज्ञापन

एसएसपी डॉ. मंजुनाथ टीसी ने बताया कि 18 अक्तूबर को मुरादाबाद में ठाकुरद्वारा के डिलारी स्थित बुढनपुर गांव निवासी नसीम अहमद ने पुलिस को तहरीर दी थी। पीड़ित ने बताया कि 16 मई 2026 को उन्होंने अपनी बेटी कोहिनूर की शादी रामनगर के उवेश से की थी। आरोप था कि ससुराल पक्ष के लोग लगातार दहेज बतौर बुलट बाइक और पांच लाख रुपये की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर 16 अक्तूबर को कमरे में बंद कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से जब पूछताछ की तब सामने आया कि पति घुटने के बल कोहिनूर की कॉलर बोन पर बैठा और तोड़ दीं। सास ने मुंह में कपड़ा ठूंसा और इसके बाद गला दबाकर गर्दन की हड्डी तोड़ दी।

विज्ञापन

शर्ट पहने को लेकर शुरू हुआ था विवाद
एसएसपी ने बताया कि वारदात की सुबह नसरीन ने अपने दूसरे बेटे की शर्ट उवेश को पहनाई थी। इस पर कोहिनूर ने आपत्ति जताई और अपनी शर्ट पहनने को कहा। इस बात पर झगड़े की शुरूआत हुई। तभी सभी ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और कमरे में बंद कर पांच घंटे तक भूखा रखा। घंटों बाद आरोपी एकत्र होकर वापस कमरे में पहुंचे और फिर मारपीट शुरू कर दी। अपने बचाव में सास और ननद को कोहिनूर ने धक्का दिया। इसके बाद आरोपियों ने हत्या का मन बनाया और वारदात को अंजाम दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

 

फांसी लगाने की नहीं थी जगह, निशान से गहराया शक
आरोपी जब मौत के बाद कोहिनूर को अस्पताल ले गए तब जांच करने वाले डॉक्टर को गले पर फंदे का निशान न मिलने पर शक हुआ और पुलिस को बुलाया। इसके बाद पुलिस ने हल्द्वानी से फॉरेंसिक टीम पहुंची और ससुरालियों के बताए घटनास्थल पर जांच की। पता चला कि आरोपी जिस जगह पर फांसी लगाने की बात कह रहे थे वहां इतनी जगह ही नहीं थी। बेड और पंखे के बीच इतनी ऊंचाई नहीं थी कि कोई व्यक्ति फंदा लगा सके। तभी पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की और मामले का खुलासा हुआ।

मामले का खुलासा करने वाली टीम को 2500 रुपये नकद इनाम दिया गया है। वहीं आरोपियों को फांसी की सजा मिल सके इसके लिए अपील और कोर्ट में मजबूत पैरवी की जाएगी। डॉ. मंजुनाथ टीसी, एसएसपी, नैनीताल

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed