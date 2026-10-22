उत्तराखंड: सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू, पर्यटन से लेकर शिक्षा तक के प्रस्ताव आएंगे

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हो रही है। बैठक में पर्यटन, शहरी विकास, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण समेत कई विभागों से जुड़े अहम प्रस्ताव आ सकते हैं।

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