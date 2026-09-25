कोसी नदी में डूबने से नायब सूबेदार की मौत: तीन किमी दूर पत्थर में फंसा मिला शव, छुट्टी पर पूजा के लिए आए थे घर

गरमपानी के बेतालघाट के शहीद बलवंत सिंह मोटर मार्ग पर धारी-उडियार के पास शुक्रवार दोपहर तीन बजे कोसी नदी में नहाते समय पैर फिसलने से सेना में तैनात नायब सूबेदार की मौत हो गई। एसडीआरएफ और पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को तीन किमी दूर पत्थरों के बीच से निकाला।

पुलिस के अनुसार पृथ्वी पाल सिंह रावत (38) पुत्र त्रिलोक सिंह रावत, निवासी कुंस्यारी तहसील द्वाराहाट, अल्मोड़ा, वर्तमान निवासी भगवानपुर हल्द्वानी शुक्रवार को रानीखेत से हल्द्वानी की ओर आ रहे थे। दोपहर 2:30 बजे पृथ्वी पाल सिंह रावत धारी-उडियार के पास कोसी नदी में नहाने के लिए पहुंचे।

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पैर फिसलने के बाद तेज बहाव में वह डूबने लगे। उनके साथी धन सिंह, नरेंद्र सिंह और राजेंद्र सिंह ने उन्हें बचाने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। घटना के समय पृथ्वी पाल सिंह का छह वर्षीय बेटा ओम भी मौके मौजूद था।

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उनके डूबने की सूचना पर स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना बेतालघाट, खैरना और एसडीआरएफ को दी। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने ढाई घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाने के बाद पृथ्वी पाल सिंह का शव तीन किमी दूर पत्थरों से निकाला। पुलिस ने गरमपानी सीएचसी पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हर सिंह कुंवार्वी ने बताया कि पृथ्वी पाल सिंह रावत वर्तमान में भटिंडा पंजाब में एजुकेशन कोर में तैनात थे और छुट्टी पर पूजा पाठ के लिए घर आए थे। बताया कि वह काफी मिलनसार थे और गांव से हल्द्वानी जा रहे थे।

नायब सूबेदार के डूबने की सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाकर शव को बरामद कर लिया है। नदी में नहाने वालों को लेकर लगातार चालानी कार्रवाई के साथ चेतावनी दी जा रही है। - डॉ. जगदीश चंद्र, एसपी सिटी