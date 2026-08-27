Nainital News: कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत

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जानकारी के अनुसार रामनगर के मोहल्ला गूलरघट्टी निवासी सानू खान (40) काशीपुर से घर लौट रहा था। हल्दुआ के पास सामने से जा रही कार से उसकी बाइक की टक्कर हो गई। दुर्घटना में सानू खान बाइक से छिटककर दूर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी समय वहां से गुजर रहे लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने लोगों की मदद से घायल को एंबुलेंस से काशीपुर के एक निजी अस्पताल में पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। काशीपुर पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। बताया कि बृहस्पतिवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है।

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रामनगर। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित हल्दुआ क्षेत्र में बुधवार की शाम कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायल को काशीपुर के एक निजी अस्पताल में पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।