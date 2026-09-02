Nainital News: खटीमा गोलीकांड की बरसी पर शहीदों को किया याद
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Wed, 02 Sep 2026 01:18 AM IST
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हल्द्वानी। राज्य आंदोलनकारियों ने खटीमा गोलीकांड की बरसी पर शहीदों को याद किया।उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच की ओर से मंगलवार को तिकोनिया स्थित गेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि राज्य के विकास का सपना अभी अधूरा है। पहाड़ों से पलायन जारी है, प्रदेश का युवा रोजगार के लिए दर-दर भटक रहा है। इस दौरान राजेंद्र नेगी, ज्योत्स्ना पांडे, बालम सिंह बिष्ट, लीला बगडवाल, चंपा तिवारी, देवकी घुघत्याल, भवानी देवी, तारा तिवारी, खष्टी बगड़वाल, मालती, बसंती तिवारी, अरुण चंद आदि उपस्थित रहे।
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