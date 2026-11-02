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हल्द्वानी: शादी का कार्ड बांटकर लौट रहे युवक और ग्राम विकास अधिकारी की बाइक भिड़ंत में मौत, बहनोई गंभीर घायल

Mon, 02 Nov 2026 08:23 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी
अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी Published by: Heera Updated Mon, 02 Nov 2026 08:23 PM IST
सार

हल्द्वानी में रामपुर रोड पर दो बाइकों की भिड़ंत में भांजी की शादी का कार्ड बांटकर लौट रहे राजीव गुप्ता और ग्राम विकास अधिकारी सौरभ बिष्ट की मौत हो गई, जबकि राजीव के बहनोई गंभीर घायल हैं।

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man returning after distributing wedding cards and a village development officer died in a bike collision
Accident - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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ऊधमसिंह नगर के रुद्रपुर स्थित रम्पुरा निवासी राजीव गुप्ता (29) की सोमवार रात करीब सात बजे सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा हल्द्वानी के रामपुर रोड पर बेलबाबा के पास हुआ। राजीव हल्द्वानी से अपनी भांजी भावना की शादी का कार्ड बांटकर अपने बहनोई प्रेम शंकर के साथ घर लौट रहे थे। प्रेम शंकर गंभीर रूप से घायल हैं और एसटीएच में उनका इलाज चल रहा है।

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पुलिस के अनुसार हादसा दो बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत से हुआ। दूसरी बाइक पर भी दो लोग सवार थे। उसके चालक कालाढूंगी वार्ड 6 निवासी सौरभ बिष्ट (29) की भी मौके पर ही मौत हो गई। सौरभ पेशे से ग्राम विकास अधिकारी थे। मृतक राजीव गुप्ता के परिजन सूचना पर एसटीएच पहुंचे। परिजनों के अनुसार राजीव की भांजी भावना की आगामी 15 नवंबर को शादी होनी है।
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एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि दोनों मृतकों के शव मोर्चरी भिजवा दिए गए हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। हादसा कैसे हुआ, अभी इसकी जांच की जा रही है।

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