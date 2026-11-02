हल्द्वानी: शादी का कार्ड बांटकर लौट रहे युवक और ग्राम विकास अधिकारी की बाइक भिड़ंत में मौत, बहनोई गंभीर घायल

ऊधमसिंह नगर के रुद्रपुर स्थित रम्पुरा निवासी राजीव गुप्ता (29) की सोमवार रात करीब सात बजे सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा हल्द्वानी के रामपुर रोड पर बेलबाबा के पास हुआ। राजीव हल्द्वानी से अपनी भांजी भावना की शादी का कार्ड बांटकर अपने बहनोई प्रेम शंकर के साथ घर लौट रहे थे। प्रेम शंकर गंभीर रूप से घायल हैं और एसटीएच में उनका इलाज चल रहा है।

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पुलिस के अनुसार हादसा दो बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत से हुआ। दूसरी बाइक पर भी दो लोग सवार थे। उसके चालक कालाढूंगी वार्ड 6 निवासी सौरभ बिष्ट (29) की भी मौके पर ही मौत हो गई। सौरभ पेशे से ग्राम विकास अधिकारी थे। मृतक राजीव गुप्ता के परिजन सूचना पर एसटीएच पहुंचे। परिजनों के अनुसार राजीव की भांजी भावना की आगामी 15 नवंबर को शादी होनी है। विज्ञापन



एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि दोनों मृतकों के शव मोर्चरी भिजवा दिए गए हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। हादसा कैसे हुआ, अभी इसकी जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार हादसा दो बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत से हुआ। दूसरी बाइक पर भी दो लोग सवार थे। उसके चालक कालाढूंगी वार्ड 6 निवासी सौरभ बिष्ट (29) की भी मौके पर ही मौत हो गई। सौरभ पेशे से ग्राम विकास अधिकारी थे। मृतक राजीव गुप्ता के परिजन सूचना पर एसटीएच पहुंचे। परिजनों के अनुसार राजीव की भांजी भावना की आगामी 15 नवंबर को शादी होनी है।एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि दोनों मृतकों के शव मोर्चरी भिजवा दिए गए हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। हादसा कैसे हुआ, अभी इसकी जांच की जा रही है।

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