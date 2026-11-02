फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Hearing in the uttarakhand High Court on not getting the benefit of contract service

हाईकोर्ट: संविदा सेवा का लाभ न मिलने पर सुनवाई, अधिकारियों को प्रमुख सचिव से स्पष्ट निर्देश लेने का निर्देश

Mon, 02 Nov 2026 09:32 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: Heera Updated Mon, 02 Nov 2026 09:32 PM IST
सार

नैनीताल हाईकोर्ट ने संविदा सेवा का लाभ न मिलने की याचिका पर अधिकारियों को ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव से स्पष्ट निर्देश लेने का निर्देश दिया।

विज्ञापन
Hearing in the uttarakhand High Court on not getting the benefit of contract service
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

नैनीताल हाईकोर्ट ने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में वर्ष 1990 से संविदा कर्मचारी के रूप में कार्यरत रहे याचिकाकर्ता को उनकी पूर्व संविदा सेवा का लाभ नहीं दिए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव से इस संबंध में स्पष्ट निर्देश प्राप्त करें कि जब समान परिस्थितियों में कार्यरत व एक ही वर्ष में नियमित नियुक्ति प्राप्त करने वाले एक कर्मचारी को उसकी पूर्व संविदा सेवा के आधार पर पेंशन, ग्रेच्युटी एवं अन्य लाभ प्रदान किए जा रहे हैं, तो दूसरे कर्मचारी को उन्हीं लाभों से वंचित क्यों रखा जा रहा है।

विज्ञापन


कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तिथि नियत की है।मामले के अनुसार दत्ता राम नौटियाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि याचिकाकर्ता वर्ष 1990 से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में संविदा के आधार पर अपनी सेवाएं दे रहे थे, वर्ष 2014 में उन्हें सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति प्रदान की गई थी।
विज्ञापन


याचिकाकर्ता का कहना था कि उनके साथ ही वर्ष 2014 में नियमित नियुक्ति प्राप्त करने वाले महेन्द्र सिंह जीना जो वर्ष 1998 से डीआरडीए में संविदा कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे, उनको उनकी संविदा सेवा की गणना करते हुए ग्रेच्युटी, पेंशन, सामान्य भविष्य निधि सहित अन्य सेवा संबंधी लाभ प्रदान किए गए हैं। जबकि दूसरी ओर याचिकाकर्ता को वर्ष 1990 से लगातार संविदा सेवा देने के बावजूद समान लाभों से वंचित रखा गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed