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Nainital News: कुमाऊं विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं 21 नवंबर से

Fri, 23 Oct 2026 12:31 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Fri, 23 Oct 2026 12:31 AM IST
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Kumaun University semester examinations to begin on November 21
नैनीताल। कुमाऊं विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में आगामी सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मुख्य परीक्षाएं अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 21 नवंबर से ही आयोजित की जाएंगी। इस बार की परीक्षाओं में विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न महाविद्यालयों से लगभग 70 हजार परीक्षार्थी शामिल होने जा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में छात्रों की भागीदारी को देखते हुए विश्वविद्यालय का पूरा अमला परीक्षा की तैयारियों में जुट गया है।
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विश्वविद्यालय के उप परीक्षा नियंत्रक डॉ. नंदन सिंह बिष्ट ने बताया कि परीक्षा को समय पर, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई हैं। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण, प्रश्नपत्रों की गोपनीयता और सुरक्षा के कड़े इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण और नकलविहीन माहौल में परीक्षा कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है जिसके लिए आवश्यक खाका तैयार कर लिया गया है। उप परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के अनुसार, उच्च शिक्षा के सत्र को नियमित करने और आगामी शैक्षणिक कैलेंडर को समय पर संचालित करने के लिए निर्धारित तिथियों पर परीक्षाएं कराना बेहद महत्वपूर्ण है। डॉ. नंदन सिंह बिष्ट ने सभी संबंधित कॉलेजों को परीक्षा के सफल संचालन के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं।
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अंतिम मौका, आज खुलेगी करेक्शन विंडो
नैनीताल। कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक स्तर के छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक भविष्य को देखते हुए प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने का एक और अंतिम अवसर दिया है। यह राहत उन विद्यार्थियों को दी गई है जिन्होंने पोर्टल पर पंजीकरण तो करा लिया था लेकिन तकनीकी खराबी या अन्य कारणों से अपना आवेदन पत्र अंतिम रूप से जमा नहीं कर पाए थे। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, छात्रों की सुविधा के लिए 23 अक्तूबर को करेक्शन विंडो खोली जाएगी। कुलसचिव प्रो. रीतेश साह ने कहा 24 अक्तूबर के बाद कोई अतिरिक्त मौका नहीं मिलेगा।
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