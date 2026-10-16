Nainital News: कुमाऊं विवि ने घोषित किया रिजल्ट, शुल्क न देने वालों का रोका

विज्ञापन

नैनीताल। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक वर्ष 2026 के स्नातक पाठ्यक्रमों (बीए, बीएससी व बीकॉम) की स्पेशल बैक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। विवि के उप परीक्षा नियंत्रक डॉ. नंदन बिष्ट ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने कहा जिन विद्यार्थियों का परीक्षा आवेदन फॉर्म या परीक्षा शुल्क ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है, उनका परीक्षाफल रोक दिया गया है।