फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Johar Mahotsav: Maya brought Kalipari, Dil settled Haldwanima

जोहार महोत्सव : माया लायो कालीपारि, दिल बस्यो हल्द्वानीमा

Sun, 01 Nov 2026 02:15 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sun, 01 Nov 2026 02:15 AM IST
विज्ञापन
Johar Mahotsav: Maya brought Kalipari, Dil settled Haldwanima
हल्द्वानी।
विज्ञापन

जोहार महोत्सव के दूसरे दिन शनिवार को मंच पर सुरों की महफिल सजी। नेपाल के लोकगायक सुरेश शाही ने गाया माया लायो कालीपारि, दिल बस्यो हल्द्वानीमा, उतै डांडा काटियो, तिम्रो यादले सतायो गीत की प्रस्तुति दी।
उनके बाद जितेंद्र तोमक्याल ने कुमाऊंनी में समा बांधा। घुघुति घुरण लागी, मेरी बाखली उजाड़, हिटो म्यर पहाड़, यो दगड़्या रंगदार और कमल महरा ने आखिर में धमाल मचाते हुए गाया - तू ऐजा पहाड़, बंजर भईगे खेत, रुनझुन बाजे पायल, मेरी ठुमका वाली नजाव। इस बीच दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट से एमबी इंटर कॉलेज मैदान गुंजायमान हो गया।
विज्ञापन

इससे पूर्व मुख्य अतिथि कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि जोहार शौका संस्कृति उत्तराखंड का गहना है। इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का यह महोत्सव अद्भुत प्रयास है। जोहार सांस्कृतिक एवं वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष देवेंद्र सिंह धर्मशक्तू, संयोजक नरेंद्र टोलिया ने विधायक भगत और विशिष्ट अतिथि पूर्व आईजी गणेश सिंह मर्तोलिया को पारंपरिक शौका टोपी पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस मौके पर डॉ. मीनाक्षी, भूपेंद्र जंगपांगी, कैलाश धर्मशक्तू समेत सोसाइटी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। जोहार महोत्सव में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के नोडल आफिसर केदार सिंह बृजवाल, दायित्वधारी नवीन वर्मा, बालीवुड कलाकार हेमंत पांडे भी मौजूद रहे। लोकगायक कमलजीत ढकरियाल और आंचल कलाकेंद्र के मोहन पांडे की टीम ने भी प्रस्तुति दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed