Nainital News: नैनीताल में दिन भर रही धूप, शाम को ठंड बढ़ी

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नैनीताल। सरोवर नगरी में रविवार को दिन भर तेज धूप रही। इसके चलते सैलानियों ने नौकायन किया। शाम को ठंड बढ़ गई। अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा। संवाद