Nainital News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Thu, 26 Nov 2026 02:06 AM IST
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ट्रायल
हल्द्वानी। राज्य स्तरीय एथलीट प्रतियोगिता के लिए अंडर-16 बालिका वर्ग के जिला स्तरीय ट्रायल हल्द्वानी स्पोर्ट्स स्टेडियम में सुबह 8 बजे से।
प्रतियोगिता
हल्द्वानी। 16वीं यूनिवर्सल कप इंटर स्कूल वॉलीबाल टूर्नामेंट यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सुबह 9 बजे से।
सरस मेला
हल्द्वानी। एमबी इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित राष्ट्र स्तरीय सरस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 5 बजे से।
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हल्द्वानी। राज्य स्तरीय एथलीट प्रतियोगिता के लिए अंडर-16 बालिका वर्ग के जिला स्तरीय ट्रायल हल्द्वानी स्पोर्ट्स स्टेडियम में सुबह 8 बजे से।
प्रतियोगिता
हल्द्वानी। 16वीं यूनिवर्सल कप इंटर स्कूल वॉलीबाल टूर्नामेंट यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सुबह 9 बजे से।
सरस मेला
हल्द्वानी। एमबी इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित राष्ट्र स्तरीय सरस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 5 बजे से।