हल्द्वानी: सीबीसीआईडी के पूर्व दरोगा का फंदे से लटका मिला शव, बीमारी के चलते तनाव में रहने की बात आई सामने

हल्द्वानी शहर के मुखानी स्थित आदर्श कॉलोनी निवासी सीबीसीआईडी के सेवानिवृत्त दरोगा आनंद सिंह बिष्ट (60) का शव उन्हीं के घर में फंदे से लटका मिला। पड़ोस के लोग उन्हें फंदे से उतारकर सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचे जहां डॉ. ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बृहस्पतिवार को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में बीमारी के चलते तनाव में रहने की बात सामने आई है।

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