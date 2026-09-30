Nainital News: गौलापार कॉलेज में सभी 6 पदों पर छात्राएं निर्विरोध निर्वाचित

विज्ञापन

हल्द्वानी। राजकीय महाविद्यालय, हल्द्वानी शहर, कुँवरपुर गौलापार में छात्रसंघ निर्वाचन 2026-27 का परिणाम घोषित हो गया है। सभी 6 पदों पर छात्राएं निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं।महाविद्यालय के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. हेमन्त कुमार बिनवाल और प्रभारी प्राचार्य प्रो. कैलाश चंद्र के मुताबिक अध्यक्ष पर गीता कुँवर, उपाध्यक्ष (छात्रा) पर कुसुम कुड़ाई,सचिव पर मन्जू रुवाली,संयुक्त सचिव (छात्रा) पर खुशी आर्या, कोषाध्यक्ष (छात्रा) पर खुशबू कुड़ाई,-्विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पर उदिति पाण्डे निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं।