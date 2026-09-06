Nainital News: नशे में दौड़ाई टैक्सी, छह को मारी टक्कर
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sun, 06 Sep 2026 01:56 AM IST
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हल्द्वानी। बनभूलपुरा थानाक्षेत्र स्थित रेलवे स्टेशन रोड पर शुक्रवार देर रात एक तेज रफ्तार टैक्सी वाहन ने छह वाहनों को टक्कर मार दी। इनमें पांच बाइकें और एक ई-रिक्शा शामिल है। गनीमत रही कि किसी भी वाहन सवार को चोट नहीं आई। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया और मेडिकल परीक्षण कराया। रिपोर्ट में नशा करके वाहन चलाने की पुष्टि हुई। इसके बाद गाड़ी सीज कर दी। माई सिटी रिपोर्टर
बस से भिड़ी कार, जनहानि नहीं
हल्द्वानी।
रामपुर रोड पर केमू बस और कार की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहनों का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर के बाद कार के एयर बैग खुल गए और उसमें सवार सभी लोग सुरक्षित रहे। पुलिस के अनुसार बस रुद्रपुर की तरफ जा रही थी और कार हल्द्वानी की तरफ। किसी भी पक्ष की तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई है।
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बस से भिड़ी कार, जनहानि नहीं
हल्द्वानी।
रामपुर रोड पर केमू बस और कार की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहनों का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर के बाद कार के एयर बैग खुल गए और उसमें सवार सभी लोग सुरक्षित रहे। पुलिस के अनुसार बस रुद्रपुर की तरफ जा रही थी और कार हल्द्वानी की तरफ। किसी भी पक्ष की तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई है।
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