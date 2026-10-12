हल्द्वानी: एसटीएच में एक हफ्ते से डेंगू की जांच बंद, एलाइजा किट खत्म होने के कारण मरीज भटकने के लिए मजबूर

डेंगू, मलेरिया और मीजल्स के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं लेकिन संक्रमण की पुष्टि करने वाली व्यवस्था सवालों में है। डॉ. सुशीला तिवारी अस्पताल (एसटीएच) में एलाइजा किट खत्म होने के चलते एक सप्ताह से डेंगू की जांच ठप है। मरीज भर्ती हैं, संदिग्ध रोज पहुंच रहे हैं लेकिन जांच के लिए जरूरी किट का इंतजाम नहीं हो सका है। जिले में इस साल डेंगू के 11 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें छह डिस्चार्ज हो चुके हैं जबकि पांच सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती हैं।

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