Nainital News: रामलीला मैदान में शुद्धीकरण को लेकर तल्लीताल थाने में दी तहरीर

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हल्द्वानी में शुद्धीकरण मामले में नगर कांग्रेस कमेटी नैनीताल के अध्यक्ष सचिन नेगी ने मल्लीताल कोतवाली में तहरीर दी। उन्होंने मामले में दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। सचिन ने आरोप लगाया कि इस कृत्य से अनुसूचित जाति के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। कोतवाल राजेंद्र रावत ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी।

