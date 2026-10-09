फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Cold intensifies in Nainital; fog and chilly winds add to the discomfort.

Nainital News: नैनीताल में बढ़ी ठंड, कोहरे और सर्द हवाओं ने बढ़ाई परेशानी

Fri, 09 Oct 2026 01:13 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Fri, 09 Oct 2026 01:13 AM IST
विज्ञापन
Cold intensifies in Nainital; fog and chilly winds add to the discomfort.
नैनीताल/हल्द्वानी। सरोवर नगरी में मौसम लगातार ठंडा होता जा रहा है। बृहस्पतिवार को सुबह से ही कोहरे और सर्द हवाओं ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। दिनभर ठंड का असर बना रहा। दोपहर में कुछ देर के लिए हल्की धूप खिली, लेकिन तेज सर्द हवाओं के चलते इसका खास असर महसूस नहीं हुआ।
विज्ञापन

हल्द्वानी में बृहस्पतिवार दोपहर तक बादल छाए रहे और फिर धूप भी निकली। हवा चलने से मौसम में सुबह शाम ठंड बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने शुक्रवार को कुमाऊं में नैनीताल और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का भी अंदेशा है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 18.9 डिग्री सेल्सियस रहा। माई सिटी रिपोर्टर/संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed