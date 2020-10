{"_id":"5f80c9c48ebc3e9bca1af64e","slug":"cm-trusts-indira-hridayesh-on-the-issue-of-opening-coaching-institute-haldwani-news-hld3999575130","type":"story","status":"publish","title_hn":"CM trusts Indira Hridayesh on the issue of opening coaching institute","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

CM trusts Indira Hridayesh on the issue of opening coaching institute

हल्द्वानी। हल्द्वानी टीचर एसोसिएशन का शिष्टमंडल शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष डॉ. इंदिरा हृदयेश से उनके आवास पर मिला और आगामी 15 अक्तूबर से अनलॉक-5 के तहत कोचिंग संस्थानों को भी खोलने की अनुमति सरकार से दिलाने की मांग की। इस पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. हृदयेश ने तुरंत सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से फोन पर वार्ता की। सीएम ने सकारात्मक जवाब देते हुए 15 अक्तूबर से कोचिंग संस्थानों को खोलने का आश्वासन दिया। शिष्टमंडल में हल्द्वानी टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय जोशी, संरक्षक आरपी जोशी, प्रवक्ता नवल किशोर जोशी, धीरज पाठक, नरेंद्र जोशी, विनय पांडे, राजेश डुंगराकोटी, सूरज तिवारी आदि थे।