Nainital News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नंदा देवी महोत्सव में होंगे शामिल

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डीएम के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 22 सितंबर को दोपहर साढ़े तीन बजे देहरादून से सेंट जोसेफ कॉलेज हेलीपैड पहुंचेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री दोपहर मां नयना देवी मंदिर पहुंचकर आयोजित नंदा देवी महोत्सव में शामिल होंगे और श्रद्धालुओं को संबोधित करने के साथ विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री शाम पांच बजे हेलिकॉप्टर से देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे।

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नैनीताल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 22 सितंबर को एक दिवसीय जनपद भ्रमण पर नैनीताल आएंगे। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री नंदा देवी महोत्सव में प्रतिभाग करेंगे और मां नयना देवी मंदिर में दर्शन-पूजन करेंगे।