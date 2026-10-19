हल्द्वानी: महिला दरोगा को थप्पड़ मारने के मामले में एसओजी सिपाही पर केस दर्ज, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

हल्द्वानी शहर के राजपुरा चौकी प्रभारी महिला दरोगा आरती को कोतवाली के अंदर थप्पड़ मारने के मामले में पुलिस ने सोमवार को एसओजी सिपाही अनिल गिरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

दर्ज मामले में महिला दरोगा ने बताया कि 10 अक्तूबर को आरोपी सिपाही ने कॉल कर पति और बच्चों समेत जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी शिकायत उन्होंने कप्तान से की थी। शिकायत का पता चलने पर 11 अक्तूबर को आरोपी सिपाही ने कोतवाली पहुंचकर उनसे मारपीट की। यहां तक कि लाइसेंसी पिस्टल होने की बात कहते हुए जान से मारने की धमकी दी। कोतवाली के अंदर वर्दी पकड़कर खींचने का आरोप भी महिला दरोगा ने लगाया है।

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एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि घटनास्थल कोतवाली परिसर का बताया गया है, जहां लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।