Nainital News: भवाली में खाई में गिरी कार, तीन सैलानी घायल

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भवाली (नैनीताल)। भवाली-अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेट्रोल पंप के पास बुधवार को नोएडा से मुनस्यारी घूमने के लिए जा रही सैलानियों की कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में कार में सवार तीन सैलानी घायल हो गए। कार के खाई में गिरने की सूचना पर भवाली पुलिस मौके पर पहुंची। एसएसआई आसिफ खान ने बताया कि हादसे में आशुतोष साह, सेक्टर 112 नोएडा गौतमनगर, अखिलेश कुमार त्रिपाठी और प्रतीक कुमार शर्मा निवासी गाजियाबाद यूपी को भवाली सीएचसी ले जाया गया। सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को छुट्टी दे दी गई।