फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Buses will be available until 8 PM for those returning from the Nainital fair.

Nainital News: नैनीताल मेले से लौटने वालों को रात आठ बजे तक मिलेगी बस

Wed, 16 Sep 2026 01:55 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Wed, 16 Sep 2026 01:55 AM IST
विज्ञापन
Buses will be available until 8 PM for those returning from the Nainital fair.
हल्द्वानी। नैनीताल के नंदा देवी महोत्सव में जाने वाले लोगों के लिए परिवहन विभाग की ओर से बसों की व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत बुधवार से 23 सितंबर तक नैनीताल मार्ग पर अतिरिक्त रोडवेज बसों का संचालन किया जाएगा।
विज्ञापन

इस संबंध में मंगलवार को आरटीओ प्रवर्तन अरविंद पांडेय ने रोडवेज अधिकारियों की बैठक ली। तय किया गया कि मेले के मद्देनजर नैनीताल से वापसी करने वाली बसें रात आठ बजे बाद चलाई जाएंगी ताकि हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को सहूलियत हो। हल्द्वानी और काठगोदाम डिपो की रोजाना 16 बसें नैनीताल मार्ग पर चलती हैं। आरटीओ पांडेय ने बताया कि मेले में भीड़ बढ़ने की आशंका को देखते हुए पर्याप्त बसों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में एआरएम हल्द्वानी डिपो संजय पांडे और काठगोदाम एआरएम गणेश चंद्र पंत मौजूद रहे।
विज्ञापन

सिनेमाघरों को आदेश जारी, शो से पहले दिखानी होंगी सड़क सुरक्षा वाली फिल्म
हल्द्वानी। शहर के सिनेमाघर और सिनेप्लेक्स में अब किसी भी शो से पहले सड़क सुरक्षा से जुड़ी लघु फिल्में दिखानी होंगी। शासन स्तर पर लिए गए निर्णय के बाद आरटीओ प्रवर्तन ने मंगलवार को शहर के चार सिनेमाघर संचालकों को आदेश जारी किए हैं। आरटीओ अरविंद पांडेय ने बताया कि सिनेमाघर संचालकों को सड़क सुरक्षा संबंधी लघु फिल्में उपलब्ध करा दी गई हैं। आदेश का पालन न होने पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

आज से शुरू होगी वाहनों के नये नंबर की सीरीज
हल्द्वानी। आरटीओ में बुधवार से वाहनों की नई नंबर सीरीज यूके04एयू की शुरुआत होगी। अब तक यूके04एटी सीरियल के नंबर आवंटित किए जा रहे थे। आरटीओ अरविंद पांडेय ने बताया कि वाहन स्वामी अपनी नई गाड़ी के लिए मनपसंद या फैंसी नंबर लेना चाहते हैं, वे परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन नंबर बुक करा सकेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें