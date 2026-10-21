Nainital News: दिन में खिली धूप ने दी ठंड से राहत, सुबह-शाम हल्की ठिठुरन

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दिन में धूप निकलने से तापमान में कुछ गर्माहट महसूस हुई और लोगों को ठंड से राहत मिली। स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों ने भी सुहावने मौसम का आनंद लिया। मॉल रोड, नैनी झील के किनारे और अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लोगों की आवाजाही बनी रही। हालांकि, सूरज ढलने के बाद ठंड का असर बढ़ने लगा। सुबह-शाम हल्की ठंड और दिन में धूप के इस मौसम ने शहर में खुशनुमा माहौल बनाए रखा। फिलहाल मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को काफी राहत मिल रही है।

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नैनीताल। सरोवर नगरी नैनीताल में बीते कुछ दिनों से मौसम सुहावना बना हुआ है। सुबह और शाम के समय हल्की ठंड का अहसास हो रहा है जबकि दिन में खिल रही अच्छी धूप लोगों को राहत दे रही है। मंगलवार को भी शहर में मौसम का यही मिजाज देखने को मिला। सुबह से आसमान साफ रहने के साथ धूप खिली रही, जिसका असर दोपहर तक बना रहा।