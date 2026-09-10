Nainital News: बेतालघाट में ब्लॉक स्तरीय संस्कृत प्रतियोगिता 23 से

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गरमपानी (नैनीताल)। बेतालघाट ब्लॉक में 23 और 24 सितंबर को खंड स्तरीय संस्कृत प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। खंड संयोजक डॉ. अरविंद कुमार मिश्रा ने बताया कि इसमें नाटक, समूह नृत्य, समूह गान, वाद-विवाद, आशुभाषण और श्लोकोच्चारण की छह विधाएं शामिल हैं। कनिष्ठ वर्ग में कक्षा छह से दस तक और वरिष्ठ वर्ग में कक्षा 11 से स्नातकोत्तर स्तर तक के संस्थागत छात्र-छात्राएं प्रतिभाग कर सकेंगे। प्रतियोगिता अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बेतालघाट के सभागार में होगी। प्रतिभागियों के लिए संस्थान की ओर से नकद पुरस्कार राशि की भी व्यवस्था की गई है।